Aktywnie i z dziećmi. Spędź niezapomniane wakacje w Liptowie

Liptów to miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi. Najmłodsi z pewnością pokochają doskonale znaną Polakom Tatralandię w Liptowskim Mikulaszu. Na żądnych wrażeń czekają baseny z wodą morską i termalną (zawarte w niej minerały wspierają układ ruchu i oddechowy), basen do nurkowania, zjeżdżalnie wodne, strefa dla dzieci Karibik Kid's Island, miasteczko Aquapolis, symulator surfowania na dzikich falach oraz tropikalny raj. Dorośli docenią zaś celtycki świat saun oraz centrum wellness. Na miejscu można też zjeść oraz przespać się w ośrodku wypoczynkowym Holiday Village Tatralandia. Warto zajrzeć również do minizoo z egzotycznymi i domowymi zwierzętami.