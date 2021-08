Albania wprowadza obostrzenia. "Ostatni wolny raj w Europie upadł"

Albania - zmiany w obostrzeniach

30 sierpnia albański Komitet Ekspertów ds. Szczepień ogłosił, że od 1 września w kraju obowiązywać będzie godzina policyjna od 23:00. Ale to nie wszystko. To, co najbardziej dotknie turystów, to zmiana, która wejdzie w życie 6 września. Od tego dnia, każdy kto wjeżdża do Albanii, musi: być zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi (ostatnia dawka 2 tygodnie przed przyjazdem) lub być ozdrowieńcem, albo okazać negatywny test (PCR wykonany w ciągu 72 godzin lub szybki test antygenowy wykonany w ciągu 48 godzin).