Włochy. Od 1 września nowe restrykcje. Zmiany w przepisach dotkną turystów

Włochy - z paszportem covidowym do restauracji czy kina

6 sierpnia zaostrzono przepisy i paszport jest wymagany także w wielu miejscach na terenie Włoch. Należy go okazać, m.in. gdy chcemy zjeść wewnątrz restauracji (nie dotyczy to "ogródków"), przed wejściem do teatrów, kin, na imprezy i zawody sportowe, do muzeów, na baseny, siłownie, a także do parków rozrywki czy kasyn.