Ale się ułożyło! Aż 17 dni wolnego przy 7 dniach urlopu

- Skoro do dyspozycji jest tak wiele wolnych dni, to warto rozważyć wyjazd gdzieś dalej, na przykład do krajów egzotycznych - podsuwa Marzena German z Wakacje.pl - Na ten sezon zimowy biura podróży przygotowały wyjątkowo bogatą ofertę. Jednym z hitów sprzedaży jest Dominikana, do której można polecieć bezpośrednio z Warszawy i Katowic, a z pozostałych polskich miast z przesiadką. Nasza zima to idealny moment na urlop na Karaibach – wówczas pogoda jest najlepsza. W kierunku zachodnim można polecieć też do Meksyku, Kolumbii czy Wenezueli - wymienia ekspertka.