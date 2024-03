Alert terrorystyczny w europejskim kraju

Kontrole zostaną podniesione do najwyższego poziomu. We wszystkich miejscach zgromadzeń będą prowadzone inspekcje. Dotyczy to szczególnie Rzymu i Watykanu, gdzie odbywać się będą uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy pod przewodnictwem papieża Franciszka, między innymi Droga Krzyżowa w Koloseum w Wielki Piątek. Spodziewa się tam ponad miliona turystów z całego świata.