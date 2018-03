Algarve dla wybrednych. Świetne hotele i boskie plaże

Jeszcze do niedawna Portugalia chowała się za plecami osławionej Hiszpanii. Podczas gdy Andaluzja rozwijała skrzydła w sektorze turystycznym, Algarve pozostawało biednym regionem rybackim. Dziś południowe wybrzeże Portugalii to popularny wśród turystów kierunek, gdzie nie brakuje pięknych plaż i luksusowych hoteli.

Wybrzeże Algarve to piękne plaże usiane urokliwymi skałami (Pixabay.com, Fot: LauraRinke)

Algarve – raj na końcu Europy

Algarve to turystyczny region Portugalii. Przez lata ziemie zajmowali Maurowie, którzy pozostawili tu po sobie ślad w postaci tradycji ozdabiania budynków barwnymi płytkami azulejos i bielenia domów uwieńczonych przeuroczymi kominami zwanymi po portugalsku chaminés. To także Arabowie nadali krainie nazwę "Algarve", co tłumaczy się „ziemie położone na zachód”.

Pogoda w Algarve zachęca do odpoczynku wszystkich miłośników śródziemnomorskiego słońca i ciepła. W pełni lata średnia temperatura powietrza to około 28 st. C., choć w gorętsze dni zdarza się, że termometry wskazują nawet 40 st. C. Pogoda dopisuje także poza sezonem, w kwietniu i październiku. Zwłaszcza jesienią powietrze nadal jest przyjemnie nagrzane, ale nie upalne. W przeciwieństwie do wód Morza Śródziemnego, wody Oceanu Atlantyckiego oblewające Algarve rzadko bywają ciepłe, nawet w najbardziej gorące dni. W szczytowym momencie lata ich temperatura sięga maksymalnie 22 st. C.

Algarve to ponad 150 km plaż i kilkanaście większych uroczych miasteczek. Najczęściej wybieranym przez turystów kurortem jest Albufeira. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ to tu znajdują się jedne z najpiękniejszych plaż Algarve. Delikatny piasek, urokliwe skały i niewielkie zatoczki, gdzie woda jest nieco spokojniejsza niż na otwartym wybrzeżu. Wszystko to sprawia, że dawna biedna wioska rybacka tętni życiem zarówno za dnia, jak i nocą.

Sercem Algarve jest Faro, stolica regionu. Choć konkretnie w mieście plaży nie ma, piękne piaszczyste wybrzeże rozpościera się na Ria Formosa, czyli zespole wysepek i mokradeł położonym tuż przy miasteczku. Poza tym w Faro znajduje się kilka ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. Będzie to Palácio de Estoi, katedra Sé de Faro czy Capela dos Ossos, czyli kaplica przy kościele Nossa Senhora do Carmo, gdzie zgromadzone zostały kości mieszkających tam niegdyś karmelitów.

Faro to także punkt przesiadkowy. To tu znajduje się główne lotnisko Algarve i stąd odjeżdżają autobusy oraz pociągi do mniejszych, turystycznych miejscowości. Przez Faro przebiega linia kolejowa Linha do Algarve, która ciągnie się wzdłuż wybrzeża od Logos na zachodzie po Vila Real de Santo António na wschodzie.

Boskie plaże Algarve dla wymagających

Algarve to ponad 100 uroczych, piaszczystych plaż, z których w czołówce najpiękniejszych znajduje się Praia de Alvor zlokalizowana przy miasteczku o tej samej nazwie. Samo miasteczko położone jest przy małej zatoce, w której obok rybackich łódek cumują niewielkie, ale luksusowee jachty.

Plaża w Alvor ma do siebie to, że jest niezwykle szeroka, dlatego każdy znajdzie tam dla siebie wygodne miejsce do opalania lub spacerowania, nawet podczas szczytu turystycznego. Obok niej znajduje się plaża Trzech Braci, czyli Três Irmãos. Jej atrakcją są typowe dla Algarve skałki, skaliste łuki i niewielkie groty.

Niedaleko Alvor znajduje się Praia da Rocha, przylegająca do miasta portowego Portimão. Dzięki położeniu obok drugiego co do wielkości miasta Algarve jest jedną z najbardziej dostępnych i tętniących życiem plaż. Po sezonie nieco pustoszeje, ale jeśli ktoś obawia się, że wraz z końcem lata zostaną zamknięte knajpki i bary na promenadzie, jest w błędzie. Miasto żyje bowiem pełną piersią przez cały rok.

Kolejną perłą Algarve jest wybrzeże w okolicach miasta Lagos. Mowa ogólnie o wybrzeżu, ponieważ w zasadzie chodzi o kilka plaż. Meia Praia to plaża piaszczysta i szeroka. Im bardziej na zachód, tym krajobraz staje się coraz bardziej skalisty. Praia de Dona Ana i Praia de Pinhão to kameralne plaże otoczone skałami. Natomiast Ponta de Piedade to urokliwe skały skrywające piękne zatoczki wypełnione transparentną wodą.

Więcej niż relaks – Algarve dla odkrywców

Wyszukując informacji na temat atrakcji Algarve, nie trudno znaleźć zdjęcia malowniczej, olbrzymiej groty ze świetlikiem i serią łuków. Grota stała się symbolem regionu i nieodłącznym elementem pocztówek. Znajduje się w pobliżu plaży Benagil, niedaleko miejscowości Carvoeiro. Z racji tego, że odcięta jest zupełnie od wszelkich ścieżek prowadzących z lądu, do jej wnętrza udać się można jedynie łódką. Wycieczki organizowane są przez cały sezon z plaży Benagil.

Turystów, którzy wymagają od Algarve więcej niż pięknych, piaszczystych plaż, zainteresuje na pewno miejscowość Sagres oraz pobliski Przylądek św. Wincentego. Jest to najdalej wysunięty na południowy zachód punkt Europy, który aż do XIV wieku stanowił niejako koniec świata w świadomości ówczesnych mieszkańców Starego Kontynentu.

Cypel znajduje się na terenie parku naturalnego (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vincentina), który ciągnie się od tego punktu na północ wzdłuż cichego i nieznającego turystyki masowej zachodniego wybrzeża Algarve.