Algieria. Tysiące obrazów z epoki kamienia na Saharze

To magiczne pasmo górskie nazywa się Tassili i znajduje się w południowo-wschodniej części algierskiej Sahary. Jest tu co najmniej 15 tys. malowideł naskalnych sprzed 12 tys. lat. Nic dziwnego, że to niesamowite stanowisko archeologiczne znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 1982 r.

Wiadomości o malowidłach naskalnych po pojawiły się ok. 1910 r. (Świat na dłoni)