Alpejskie kurorty. Idealne na zimowy wypad w góry

Klimatyczne kurorty w Alpach przyciągają zimą wielu miłośnika szusowania. Oferują nie tylko doskonałą bazę noclegową, ale przede wszystkim świetne warunki na stokach i zróżnicowane propozycje szkółek narciarskich. Zajęcia dla dorosłych czy narciarskie przedszkole – każdy znajdzie atrakcje dla siebie.

Kaprun i Zell am See, Austria

Kaprun wraz z pobliskim Zell am See wchodzą w skład austriackiego Europa Sport Region. Ten cieszący się świetnymi opiniami ośrodek z lodowcem (Kitzsteinhorn) to prawdziwy narciarski raj, dający gwarancję doskonałych warunków śniegowych przez kilka miesięcy. Jest tu prawie 400 km tras zjazdowych obsługiwanych przez ponad 110 wyciągów. Są trasy dla narciarzy o każdym stopniu zaawansowania, ale najmniej dla zaawansowanych. Panują tu doskonałe warunki do jazdy poza wyznaczonymi trasami. 7 dni w hotelu kosztuje w kurorcie już od ok. 750 zł zł. Skipass na 6 dni to wydatek rzędu ok. 960 zł.

Hallstatt, Austria

Hallstatt to nazwa zarówno jeziora, jak i malowniczo położonej nad jego brzegami miejscowości w Alpach Salzburskich. Wraz z całym regionem Salzkammergut znajduje się na liście UNESCO. Poza pięknymi widokami miasteczko ma do zaoferowania cmentarz z epoki żelaza (800 r. p.n.e.) oraz kopalnię soli z epoki brązu, w której w 1734 r. znaleziono zakonserwowane w soli zwłoki prehistorycznego górnika. Tydzień w alpejskim pensjonacie to wydarzet rzędu 720 zł od osoby. Skipass 6-dniowy wyniesie nas ok. 940 zł.

Koenigssee, Niemcy

Do największych pereł Bawarii należy Koenigssee, którego większość znajduje się na terenie Parku Narodowego Berchtesgaden. Wokół zbiornika znajduje się wiele pieszych szlaków, które umożliwiają podziwianie go z lotu ptaka. Po jeziorze kursują łódki, które dowożą turystów m.in. do kościółka St. Bartholomeo. Budowla stanowi jedną z największych atrakcji nad Koenigssee, a jej charakterystyczny kształt i położenie u stóp alpejskich szczytów sprawiło, że pojawia się na wielu obrazach, folderach czy puzzlach. Tydzień w tym kurorcie wyniesie od ok 700 zł od osoby. Polecamy wybrać typowy, zbudowany w alpejskim klimacie penjsonat. Skipass 7-dniowy kosztuje od 890 zł.

Innsbruck, Austria

Stolica Tyrolu to jedno z najpiękniej położonych miast w Europie. Innsbruck i otaczający go masyw Nordkette zobaczymy jak na dłoni. Miasto oferuje zresztą także masę atrakcji, zobaczymy tu m.in. XIV-wieczny zamek cesarski Hofburg oraz jedną z najlepiej zachowanych starówek w Austrii wraz symbolem miasta - Goldenes Dachl. Ponadtto w Insbrucku znajduje się jedno z najpopularniejszych kasyn w tym kraju. Znajduje się w centrum miasta i przyciąga wielu turystów. Choć nie ma takiej klasy, jak kultowe sopocie kasyno, warto je odwiedzić podczas pobytu w kurorcie. Tydzień w przyjemnym pensjonacie uszczubli nasz budżet o co najmniej 680 zł (w cenę wliczone są śniadania). W przypadku skipassów jest kilka opcje – można wybrać karnet 3- (ok. 480 zł) lub 6-dniowy (ok. 850 zł).

Val di Sole, Włochy

Val di Sole - słynna włoska Dolina Słońca - oferuje 270 km tras oraz 97 wyciągów narciarskich. Duża liczba słonecznych dni w roku, przy jednocześnie obfitych opadach śniegu, powodują że jest to region wymarzony do uprawiania narciarstwa czy jazdy na snowboardzie. W ośrodku narciarskim Folgarida - Marilleva można skorzystać z lekcji grupowych lub indywidualnych na każdym poziomie zaawansowania. Dostępne są także zajęcia z polskim instruktorem. Ten konkretny ośrodek to idealne miejsce na rodzinne wakacje. Połowa nartostrad ma tu łagodne zbocza. 7 dni w hotelu w Val di Sole kosztuje już od ok. 533 zł (z dojazdem własnym). Skipass na 6 dni kosztuje od ok. 1060 zł.

Livigno, Włochy

To od lat jeden z topowych europejskich kierunków, na który decydują się miłośnicy szusowania. Nazywane "włoskim Tybetem" Livigno leży na słonecznej części Alp Lombardzkich i ma do zaoferowania 115 km tras zjazdowych. To idealne miejsce dla tych, którzy pragną połączyć aktywny wypoczynek na dobrze przygotowanych stokach z dobrą zabawą. Lokalne szkółki narciarskie oferują lekcje dla dorosłych, dzieci i osób niepełnosprawnych. 7 dni w apartamencie w Livigno kosztuje już od ok. 574 zł (z dojazdem własnym). Skipass dla osoby dorosłej na 6 dni kosztuje ok. 1015 zł.

Bad Kleinkirchheim, Austria

100 km doskonale przygotowanych tras zjazdowych czeka na miłośników szusowania w słynnym Bad Kleinkirchheim. Ten popularny karyncki kurort słynie z organizacji narciarskich i snowboardowych rozgrywek, na które zjeżdżają goście z całego świata. Szkółki narciarskie oferują naukę na każdym poziomie, który określany jest po wstępnej analizie instruktora. Ośrodek w górach Nockberge przyciąga także dzięki tutejszym wodom termalnym, z których dobrodziejstwa można skorzystać w spa. 7 dni w apartamencie w Bad Kleinkirchheim kosztuje już od ok. 774 zł (z dojazdem własnym). Skipass na 6 dni kosztuje ok. 1000 zł.

