Alpy. Dawny nazistowski hotel wystawiony na sprzedaż

Na zboczu góry Obersalzberg w Alpach znajduje się imponujący budynek, który ma przejść w ręce nowego właściciela. Sęk w tym, że nieruchomość jest obciążona historycznie. Hotel mocno kojarzy się z nazistami.

Firma maklerska Sotheby's International Realty wystawiła na sprzedaż hotel Zum Türken za 3,65 mln euro (ok. 15,5 mln zł). Cena jest wysoka, jednak – jak podkreślono w ogłoszeniu – to zabytkowy obiekt z 1911 r., o powierzchni 6,7 tys. m kw., który jest wyjątkowo atrakcyjnie położony. Roztacza się z niego niezwykły widok na alpejską panoramę i jest to idealne miejsce wypoczynku dla miłośników natury.