Ameryka filmowym szlakiem. Podróż do krainy marzeń

Świat filmu zachwyca nas od najmłodszych lat. Gdyby tak wybrać się tam naprawdę? Przecież do Hollywood, dzielnicy Los Angeles, w której powstają najsłynniejsze filmy, możemy obecnie trafić bezpośrednim lotem PLL LOT z Warszawy.

"W Los Angeles każdy jest gwiazdą" - Denzel Washington

Mało jest miast, które byłyby filmowane równie często, jak Los Angeles. Przemierzając ulice tego kalifornijskiego miasta, co chwilę można mieć wrażenie, że "gdzieś już to miejsce widzieliśmy". Kojarzymy przecież takie nazwy jak Beverly Hills, Mulholland Drive czy Chinatown. Trudno się temu dziwić – właśnie w L.A. mieści się słynne Hollywood, światowa stolica kina i rozrywki. Dlatego, jeśli chcemy wybrać się w podróż filmowym szlakiem, trudno znaleźć lepsze miejsce niż tętniący życiem "La la land", jak nazywają Los Angeles mieszkańcy.

"Los Angeles to jakby 72 przedmieścia w poszukiwaniu miasta" - Dorothy Parker

Lot z Warszawy do Los Angeles trwa około szesnastu godzin, tak więc bez drzemki oraz dobrej książki na pewno się nie obejdzie. Na miejscu szybko okaże się, że komunikacja w tym amerykańskim mieście wygląda zupełnie inaczej niż w Europie. W Los Angeles poszczególne dzielnice dzielą od siebie spore odległości. To w zasadzie bardziej aglomeracja niż jedno spójne miasto. Na to, że dojdziemy wszędzie pieszo, nie ma więc raczej co liczyć.