Amsterdam. Nietypowa instalacja podczas festiwalu światła

W sercu Amsterdamu stanęła ławka, a na niej możemy zobaczyć trzy osoby wpatrzone w ekrany smartfonów. To rzeźba "Absorbed by Light" autorstwa Gali May Lucasa z Design Bridge, która wzbudziła największe zainteresowanie podczas tegorocznego festiwalu światła.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Instalacja została stworzona na festiwal światła (Design Bridge)

‒ Takie obrazy widzę każdego dnia, w parkach i restauracjach. Szczególnie zimą, kiedy noc jest dłuższa niż dzień. W poprzednich latach moje prace prezentowane podczas festiwalu były bardziej abstrakcyjne, dlatego w tym roku postanowiłem stworzyć coś, co byłoby bardziej rozpoznawalne i bardziej dosłowne ‒ powiedział w rozmowie z Design You Trust Lucas z Design Bridge.

Design Bridge Podziel się

Artysta stworzył zatem rzeźbę, będącą znakiem naszych czasów. Pomiędzy uwiecznionymi bohaterami tego dzieła nie ma żadnej więzi, relacji czy interakcji. Ważniejsze jest to, co się dzieje na ekranie telefonu.

Design Bridge Podziel się

Na stronie Design You Trust można przeczytać ciekawą interpretację tego dzieła, ale też diagnozę współczesnego społeczeństwa. Zdaniem autora tego artykułu, smartfony oświetlają nasze życie. Ale światło to nie jest wyznacznikiem tej drogi i nie nadaje celu człowiekowi, a jedynie odciąga od rzeczywistości.

Design Bridge Podziel się

Co myślicie o tej rzeźbie? Czy rzeczywiście trafnie ujmuje fascynację człowieka technologią i nieumiejętność wchodzenia w ludzkie interakcje? Czy rzeczywiście, odwołując się do tytułu dzieła jesteśmy zbyt zaabsorbowani "światłem" smartfonów, że nie dostrzegamy życia i osób, które są wokół nas?

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl