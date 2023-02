Andrzej Duda wybrał się na Podhale. Jeździł na nartach i wziął udział w kuligu

Kuligi z dyplomatami. "To wielka promocja Polski"

Z kolei wieczorem Andrzej Duda wziął udział w kuligu z dyplomatami. Prezydent dotarł na Siwą Polanę autem i wsiadł do sprawdzonych wcześniej przez policję z psem sań. Jak zauważył "Tygodnik Podhalański", mimo niskiej temperatury (ok. - 6 st. C) prezydent nie miał na głowie czapki.