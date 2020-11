Wrak łodzi w Morskim Oku. TOPR wyjaśnia szczegóły akcji

Tak jak podejrzewaliśmy, zdjęcia z dna Morskiego Oka wykonano podczas szkolenia Sekcji Nurkowej TOPR. Ćwiczenia odbywały się w dniach 16-20 listopada tego roku i miały zastąpić działania, które planowano przeprowadzić w jaskiniach. Nie doszły one do skutku ze względu na ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. TOPR zapewnia, że podczas zajęć dołożono wszelkich starań, by utrzymać stosowny reżim sanitarny.