Anna Wendzikowska spędza wakacje w Polsce. "To nie Zjednoczone Emiraty Arabskie, ani Egipt"

Dziennikarka postawiła sobie wyzwanie - do 40. urodzin zwiedzi 100 krajów. "W tym roku w urodziny policzyłam kraje, które już odwiedziłam. Wyszło 75. Pomyślałam, że fajnie by było przed czterdziestką (nie wierzę, że to napisałam, na razie wypieram tę myśl) dobić do setki. A żeby to było możliwe, to w tym roku muszę zamknąć osiemdziesiątkę. W Europie byłam już prawie wszędzie, więc wybór kierunku padł na Mołdawię. Bądźcie z nami w kolejnej podróży. I bądźcie ze mną, kiedy będę realizować mój kolejny plan #100countries. Teraz już tylko dwa kraje w Europie mi zostały. Kto zgadnie które? Następna podróż też już zaplanowana" – zapowiadała w 2019 roku.