Ucieczka przed tłumem. Wakacje w raju w czasach koronawirusa

Marzysz o wakacyjnym wyjeździe do jednego z popularnych ośrodków turystycznych na świecie, ale obawiasz się wszechobecnych tłumów? Nie musisz z niczego rezygnować. Kraje, które każdego roku ściągają miliony turystów, często mają do zaoferowania dużo więcej niż to, co widać w folderach reklamowych. Można się cieszyć ich urokami, pozostając z dala od zgiełku.

Luzowanie obostrzeń przez kolejne kraje i bogata oferta biur podróży oraz przewoźników powodują, że wiele osób nie zamierza rezygnować z wakacji w tym roku. Możliwość przebierania w licznych promocjach sprawia, że spora grupa rodaków nie zwleka z wyjazdem zagranicznym i już w tym roku planuje pobyt poza krajem. Oczywiście podobnym tropem podążają mieszkańcy innych państw. Efekt jest taki, że w wielu miejscach – pomimo trwania pierwszej fazy wychodzenia z kryzysu i wciąż niestabilnej sytuacji – i tak mogą pojawić się tłumy. Dlatego wiele osób ma wątpliwości, czy wybór wakacyjnego kierunku wśród najpopularniejszych pod względem turystycznym krajów jest w tym roku bezpieczny, zwłaszcza że koronawirus uderzył ze szczególną siłą w kraje szczególnie ukochane przez turystów. Może to zatem dobra okazja, by ruszyć w stronę tych mniej uczęszczanych, ale wciąż niezwykłych zakątków tych państw; w stronę miejsc, które pozwolą się cieszyć lokalnym klimatem, ale w bezpiecznej odległości od tłumów.

Wśród krajów, które uwielbiane są przez turystów z Polski, a które już otworzyły swoje granice dla naszych obywateli, znajdują się m.in.: Włochy, Hiszpania, Grecja czy Francja. Do każdego z tych państw z łatwością można już dotrzeć, korzystając z ofert zarówno tradycyjnych linii lotniczych, jak i niskokosztowych przewoźników. Wspomniane Włochy i Hiszpania znajdują się wśród państw, które najmocniej zostały dotknięte pandemią, ale po kilku miesiącach zamknięcia nie mogą się doczekać turystów, którzy na pewno szybko i licznie pojawią się w najpopularniejszych regionach obu krajów. Ale na szczęście zarówno Włochy, jak i Hiszpania mają do zaoferowania prawdziwe bogactwo przyrodnicze i kulturowe. Niemal na każdym kroku jest fascynująco i nie wszędzie trzeba obawiać się tabunów ludzi.

Cudownie i spokojnie

Włochy są pozycjonowane na czołowym miejscu rankingu krajów z największą liczbą obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Już to jest gwarancją, że nie sposób się tam nudzić, nawet jeśli zboczymy z głównych szlaków i będziemy trzymać się z daleka od obleganych: Rzymu, Florencji, Wenecji czy Mediolanu. Nawet omijając wspomniane miejsca, wciąż można się cieszyć śródziemnomorskim klimatem oraz pełnymi charakteru miastami. Coraz popularniejsza, ale jeszcze wolna od tłumów jest znajdująca się na południu kraju Matera, która od 17 lat widnieje na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, a w ubiegłym roku pełniła funkcję Europejskiej Stolicy Kultury. Miasteczko uznawane jest za jedno z najdłużej nieprzerwanie zamieszkiwanych siedlisk ludzkich na świecie, a odnalezione tu ślady działalności człowieka sięgają 7 tys. lat p.n.e. I tę przebogatą historię widać tu na każdym kroku. Na szczególną uwagę zasługuje historyczna część miasta, znana jako Sassi di Matera, gdzie znaleźć można wydrążone w skale domy.

Magię i oryginalne budynki można znaleźć także w Alberobello w regionie Apulia. Znajdują się tu jedyne w swoim rodzaju domostwa wykonane z wapienia i zwieńczone stożkowym dachem (znane jako trullo). Wzbogacone są one o rozmaite symbole. Pochodzenia i znaczenia niektórych z nich nie udało się wyjaśnić do dziś. Historycy przyznają, że zabudowa, jaką można tu spotkać, jest unikatowa i niespotykana w żadnej innej części Europy. Co ciekawe, niektóre z tych budynków zostały zaadaptowane na funkcje turystyczne.

Pomijane i często ignorowane przez turystów są też miasta znajdujące się nieopodal popularnych włoskich miast, do których zjeżdżają miliony turystów. Wśród takich pereł wymieniane są m.in.: Bergamo oraz Treviso. Co ciekawe, w obu tych miastach znajdują się lotniska obsługujące niskokosztowe linie lotnicze. Korzystają z nich pasażerowie przybywający odpowiednio do Mediolanu i Wenecji. Wielu turystów zatrzymuje się w nich jedynie na moment, czekając na transport z lotniska, a to zdecydowanie błąd. Wśród nieco mniej znanych, ale obłędnie pięknych miejsc we Włoszech, warto też wymienić: nadmorskie Syrakuzy, Vicenzę czy Ragusę.

Najlepsze plaże to te najbardziej znane? Nic bardziej mylnego

Z podobnym "problemem" nadmiaru bogactwa boryka się też Hiszpania – kraj ubóstwiany przez turystów z całego świata. Ale podobnie jak w przypadku Włoch, ruch turystyczny w tym największym kraju Półwyspu Iberyjskiego także ogniskuje się wokół kilkunastu sprawdzonych miejscówek. Na tej liście hitów od lat znajdują się m.in.: Barcelona, także katalońska Costa Brava, Costa del Sol ze swoimi popularnymi śródziemnomorskimi kurortami (Malaga, Marbella), Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Sewilla czy Grenada. Tymczasem można wybrać szlak alternatywny, równie atrakcyjny i często wolny od tłumów. Pierwszy przystanek? Girona. Oddalone od Barcelony o 100 km miasto znane jest wśród turystów głównie ze względu na lotnisko obsługujące niskokosztowy ruch lotniczy. Lądują tu turyści przyjeżdżający do Barcelony z całej Europy. Wielu z nich nie zatrzymuje się tu jednak ani na chwilę i od razu rusza do miasta Gaudiego. Ale ci, którzy nie ograniczają się do transferu z lotniska, nie żałują. Girona często określana jest mianem Barcelony w miniaturze. W tym nastrojowym mieście pełno jest wspaniałych kościołów, muzeów i placów. Na uwagę zasługuję tutejsze fortyfikacje i jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych starówek w Europie. Także w Gironie znajdziemy największą na kontynencie historyczną dzielnicę żydowską. W mieście na każdym kroku mieszają się wpływy kultury żydowskiej i arabskiej.

W Hiszpanii takich perełek jest znacznie więcej. Wiele prawdziwych podróżniczych skarbów można odnaleźć wokół wiecznie zatłoczonego Madrytu. Położone na południe od stolicy Toledo to skarbnica zabytków. Przez wielu odwiedzających uważane jest za miasto znacznie bardziej atrakcyjne i przyjazne od największej metropolii Hiszpanii. Utarło się nawet powiedzenie, że jeśli ktoś mógłby odwiedzić tylko jedno miejsce w Hiszpanii, to powinien ruszyć właśnie do Toledo. Nieopodal Madrytu znajduje się również Segowia z imponującym rzymskim akweduktem i twierdzą Alkazar, a w obfitującej w wiatraki Consuegrze będziemy mogli podziwiać krajobrazy, wśród których rozgrywała się akcja "Don Kichota". Jeśli zaś wakacje w Hiszpanii chcielibyśmy spędzić nad morzem, ale z dala od tłumów, to warto wybrać północ. Tam czeka na nas m.in. Bizkaia z wybrzeżem Costa Vasca, gdzie pełno jest piaszczystych plaż i dziewiczej przyrody.

Ale wytchnienia poszukać można też w Grecji. Aby zasmakować tego samego powietrza, podobnej architektury, pysznego jedzenia i niespiesznego tempa wcale nie trzeba ruszać na piękne, ale wiecznie oblegane: Santorini, Korfu, Mykonos czy Kretę. Przy takiej obfitości wysp, jakie posiada Grecja, można być pewnym, że dla każdego coś dobrego się znajdzie. A poszukując mniej oczywistych kierunków, będziemy mogli nie tylko odetchnąć od tłumów, ale też nie obciążymy tak bardzo kieszeni – mniejsze tłumy idą zwykle w parze z niższymi cenami. Wśród kameralnych – jeszcze! - wysepek znajdziemy takie perły, jak pełna malowniczych klifów i rajskich plaż Kithira, którą dziennikarz Andrew Bostock nazwał najdoskonalszą z greckich wysp. Dlaczego nie cieszy się zatem tak dużą popularnością? Znacznie trudniej jest się na nią dostać. Na odpoczynek wolny od tłumów znanych z najmodniejszych wysp Grecji liczyć można również wyspach: Leros, Amorgos czy należącej do archipelagu Cyklad wyspie Folegandros. Ta ostatnia ma wszystko, czego trzeba, by stać się prawdziwym turystycznym hitem w przyszłości, m.in. dzięki krystalicznie czystej wodzie i wspaniałym plażom, które już teraz lokowane są w zestawieniach najlepszych plaż świata.

Alternatywne, wolne od hałasu miejsca, które potrafią dostarczyć wiele satysfakcji, można tak naprawdę znaleźć wszędzie. Czy będzie to Francja, Chorwacja czy inny modny, wakacyjny kierunek, czasami wystarczy chwila, by odkryć tam zakątki, którym niczego nie brakuje, ale które wciąż czekają na swoje pięć minut. Może warto je odwiedzić, niż zrobią to inni?

