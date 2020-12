Antarktyda. Nie zawsze była tak niegościnną krainą

Wyprawa i niezwykłe odkrycie

"Podczas badania próbek gleby, która trafiła na pokład statku, naszą uwagę przykuła niezwykle zabarwiona warstwa osadów. Wstępna analiza wykazała, że 27–30 metrów pod dnem morskim odkryliśmy warstwę, która pierwotnie powstała na lądzie, a nie w oceanie" – opisał geolog Johann Klages z Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research w niemieckim Mainz. Do tej pory jeszcze nikomu nie udało się pobrać próbki podmorskiej gleby z tak daleko wysuniętego na południe miejsca. Już samo to było niesamowite, ale naukowcy nie mieli pojęcia, jakie kolejne odkrycia są przed nimi.

Dowód na istnienie lasu deszczowego

Globalny wzrost temperatury

Rezultatem tych procesów było topnienie szczytów polarnych pokryw lodowych i wzrost poziomu oceanów o 170 m (w porównaniu ze stanem dzisiejszym). Średnia temperatura powietrza była wyższa o 12 st. C. Klimat był na tyle przegrzany, że roślinność miała doskonałe warunki do bujnego rozrostu.

Pytania dotyczące przyszłości

"Wcześniej zakładano, że globalne stężenie dwutlenku węgla w okresie kredy wynosiło ok. tysiąc cząstek gazu na milion cząstek powietrza. Według naszej ekspertyzy opartej na symulacji komputerowej stężenie musiało być znacznie wyższe, bo od 1120 do 1680 cząsteczek gazu. Dzięki wyższej koncentracji gazu średnia temperatura na Antarktydzie mogła osiągać znacznie wyższe wartości" – powiedział geolog Torsten Bickert z Uniwersytetu w Bremie w Niemczech.

"Jeżeli nie zapobiegniemy lub nie spowolnimy tego procesu, zimne i puste dotąd miejsca mogą się zamienić w gęste lasy. Dalej może dojść do podniesienia się poziomów oceanów, co będzie oznaczało dla ludzi wiele zmian i spowoduje konieczność nowego opracowania map. Badanie ekstremalnych warunków klimatycznych, które już istniały na naszej planecie, pokazuje nam, jak działa efekt cieplarniany. Żyjemy w interesującej dobie, w której zasadnicze jest zrozumienie naszej działalności i wpływu, jaki mamy na całą planetę. Jeżeli nadal będziemy kontynuować to, co wciąż robimy, to doprowadzimy do zmian, których nie będziemy już w stanie naprawić" – ostrzega Johann Klages.