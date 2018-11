Antyczne statki na dnie morskim Albanii. Łakomy kąsek na czarnym rynku

U wybrzeży Albanii znaleziono splądrowane starożytne statki. Skarby wraków są łakomym kąskiem na czarnym rynku. Przykładowo antyczne gliniane naczynie potrafi osiągnąć cenę nawet 100 euro, a za granicą nawet trzy razy więcej.

450 km od wybrzeża Albanii znaleziono dziesiątki starożytnych statków. Są to wraki przede wszystkim greckie oraz ilyryjskie, które zazwyczaj przewoziły cenne ładunki. Niektóre mają nawet 2 tys. lat.

Jak podaje "Toros News", pomimo rozwoju gospodarczego Albanii nadal brakuje środków na ochronę starożytnych statków, które znajdują się na dnie morskim. W czerwcu 2018 r. uzyskały one status "narodowych skarbów dziedzictwa kulturowego", dlatego naukowcy oraz nurkowie potrzebują zezwolenia, by mieć dostęp do nich dostęp.