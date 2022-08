Apelują o zmiany. Te kraje chcą zakończyć turystykę z Rosją

Po brutalnej napaści Rosji na Ukrainę Unia Europejska nałożyła na ten kraje kilka pakietów sankcji. Dotyczą one głównie sfery ekonomicznej, bankowej, a niektóre skierowane są w stronę konkretnych firm czy oligarchów. Mimo to ruch turystyczny wciąż nie został zatrzymany, a Rosjanie przyjeżdżają na wakacje do Europy. Niektóre państwa apelują o zakończenie turystyki z krajem agresora.