Tam jest najwięcej turystów z Rosji. Musieli zmienić upodobania

Gdzie najwięcej turystów z Rosji?

Sankcje, które w Rosjan wymierzają sojusznicy narodu ukraińskiego obejmują między innymi zakaz lotów komercyjnych z Rosji do krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, a także zablokowanie rosyjskim bankom dostępu do międzynarodowych systemów płatniczych. Utrudnia to Rosjanom dostęp do pieniędzy za granicami swojego kraju. Są to powody, przez które zmieniają oni wakacyjne destynacje.