Arabia Saudyjska otwiera się na turystów. Coś, co kiedyś było niemożliwe, można przeżyć w 47-stopniowym upale

Jak się człowiek nosi w Arabii Saudyjskiej?

Od dłuższego czasu słyszymy o tym, że Arabia Saudyjska otwiera się na turystów. Ba, ostatnio także tych z Polski. Na początku czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały bezpośrednie połączenie z Polski do Arabii Saudyjskiej – konkretnie to z Warszawy do Rijadu (rejsy będą realizowane w poniedziałki, środy i piątki). Po sześciogodzinnym locie wylądowaliśmy na lotnisku w Rijadzie. Na zewnątrz było 37-st. C, a to była noc. Wszyscy szykowali się na to, że następnego dnia będzie trzeba doświadczyć 47-stopniowego upału.