Astro Centrum w Chełmcu nareszcie działa w pełnej krasie

- Cieszę się, że choć po wielkich trudach, to jednak udało nam się ten obiekt w pełni ukończyć. Pewnie udałoby się to wcześniej, ale przeszkodziła nam w tym pandemia. Jest to obiekt imponujący i mam nadzieję, że przyciągnie tu mieszkańców i turystów - mówił na otwarciu wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski.