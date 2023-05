Wiedeń ma pomysł na zachęcenie turystów do odwiedzenia muzeum. Użyto SI

Ponad 100 muzeów w Wiedniu

We Wiedniu znajduje się ponad 100 muzeów i kolekcji sztuki. Najbardziej znane to Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki, zbiory sztuki Belwederu, czy interaktywny Haus der Musik, w którym można prześledzić historię muzyki. Do części z nich (np. Miejskiego Muzeum Historyczego) wejście jest bezpłatne, do innych bilet kosztować będzie od 6 do nawet 15 euro.