Atrakcje Szkocji. Tych miejsc nie możesz ominąć

Jezioro Loch Ness – legendarny potwór zamieszkujący dno

W Szkocji owiane tajemnicą są nie tylko potężne zamki, ale także jeziora. Najsłynniejsze z nich to słodkowodne Loch Ness. Jego powierzchnia wynosi ok. 56,4 km kw., średnia głębokość – ok. 132 m, a maksymalna – ok. 227 m. Drugie co do wielkości szkockie jezioro wiąże się z ciekawą legendą, według której jego głębiny zamieszkuje ponoć bliżej nieokreślony potwór. Ma on mieć przypuszczalnie długą szyję zakończoną paszczą oraz grzbiet w ciemnym kolorze.