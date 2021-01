Australia. Mężczyzna oswobodził się ze szczęk krokodyla

Bliskie spotkania z krokodylami potrafią mieć tragiczne zakończenia. Jedak ten 44-letni mieszkaniec Queensland miał sporo szczęścia. Krokodyl zaatakował go, kiedy pływał w Lake Placid. Kiedy na miejscu znaleźli się ratownicy medyczni, poszkodowany miał rany kłute po obu stronach twarzy. Mimo to był wyjątkowo spokojny.

Australia - krokodyl zaatakował mężczyznę

Jak donosi agencja PAP, jeden z ratowników, Paul Sweeney mówił w rozmowie z mediami, że gad ugryzł Australijczyka w głowę, a ten otworzył jego szczękę gołymi rękoma. "W trakcie próby zabrania rąk szczęki zatrzasnęły się na palcu wskazującym" - opowiadał Sweeney. "Zaledwie kilka centymetrów niżej mamy najważniejsze naczynia krwionośne. Gdyby jedno z nich zostało przebite, byłaby to zupełnie inna historia" - tłumaczył.

Australia - kampania informująca o ryzyku

44-latek po ataku gada o własnych siłach dopłynął do brzegu. Twierdził, że pływał w tamtej okolicy trzy razy w tygodniu od ok. 8 lat, a podobna historia nigdy wcześniej mu się nie przytrafiła. Krokodyle rzadko atakują ludzi, ale urzędnicy z Queensland mimo to prowadzą kampanię informującą o istniejącym ryzyku. Pływając lub odpoczywając w pobliżu wód, w których występują krokodyle, trzeba być świadomym zagrożenia.