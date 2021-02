Australia. Strażacy walczą z ogromnym pożarem na przedmieściach Perth

Pożar w Australii - spłonęło co najmniej 71 domów

Jak przekazuje TVN Meteo, strażacy aktualnie walczą z ogniem na stromym, górzystym terenie. Od 1 lutego pożar pochłonął obszar o powierzchni ok. 10 tys. ha (przykładowo Toruń ma powierzchnię 15 tys. ha), zniszczył 71 domów. Nie ma informacji na temat ofiar.

Minister do spraw zarządzania kryzysowego David Littleproud podkreślił podczas konferencji zorganizowanej wspólnie z premierem, że ważne jest, aby każdy miał opracowany plan ucieczki i zastosował się do niego, jeśli tylko służby ratownicze o to poproszą.