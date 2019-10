Australia. Zagadkowe plamy. Wypatrzył je astronauta

Podczas lotu nad Australią zwrócono uwagę na tajemnicze plamy na pustyni. Zagadkowe odkrycie zostało wyjaśnione, kiedy fotografie zostały przeanalizowane w centrum badawczym NASA.

Na tym obszarze jest kilka słonowodnych jezior, w tym Willis i Hazlett, które w okresie ulew zasilane są wodą pochodzącą z gwałtownych i intensywnych opadów deszczu . Z racji tego, że na pustyni panują surowe warunki, a temperatura w ciągu dnia często przekracza 30 st. C, zachodzi proces ewaporacji, czyli parowania. Wynikiem tego jest tworzenie się złóż różnych minerałów, które układają się warstwami . W dodatku są one widoczne z kosmosu.

Nietypowe wzory o charakterystycznym kolorze

Warto wspomnieć, że ok. 32 km na południe od skupisk jezior i bogatych w minerały wydm, zlokalizowane jest czwarte co do wielkości jezioro na kontynencie o nazwie Mackay. Żyją tam plemiona Pintubi, które przetrwały w tych surowych warunkach przez tysiące lat.