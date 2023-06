Austria - 5 pomysłów na wakacyjną wycieczkę

Znany jako późnogotycki, bogato zdobiony wykusz ze względu na pokrywające go złocone miedziane płytki, których jest ich ponad 2600. Wewnątrz loggi znajdują się freski, a balustrady są zdobione płaskorzeźbami. To charakterystyczna atrakcja znajdująca się w centrum miasta znana z tego, że jeżeli pogoda dopisze, to budynek możecie rozpoznać z dalekiej odległości przez promienie, które odbijają się od złotego dachu. To jedna z najczęściej fotografowanych budowli miasta. Dodatkowo za niewielką opłatą 5 euro, możecie odwiedzić muzeum znajdujące się w środku tego budynku.