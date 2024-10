Awantura na lotnisku. Pasażerka nie dała za wygraną

Okazało się, że jej walizka nieznacznie, bo o zaledwie 2 cm, wystawała z formy, którą mierzy się bagaż podręczny. Mimo to, zamiast pozwolić jej bez dodatkowych kosztów wnieść bagaż do kabiny, zażądano dodatkowej opłaty w wysokości 75 funtów (ok. 383 zł.) za umieszczenie walizki w luku bagażowym.