Awaryjne lądowanie Boeinga 767 w Hongkongu. Silnik stanął w płomieniach

Należący do American Airlines Boeing 737-800 zbliżał się właśnie do lotniska w Kansas City, gdy zderzył się ze stadem gęsi. Na pokładzie było 139 osób. Maszyna wylądowała bezpiecznie i nikomu nic się nie stało. Choć taka sytuacja zdaje się być koszmarna głównie dla ptaków, zdjęcia maszyny mówią co innego.