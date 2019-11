WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 2 azerbejdżanbaku oprac. Wojciech Gojke 5 godzin temu Azerbejdżan czeka na turystów z Polski. "Nadchodzący rok będzie bardzo ekscytujący" W 2019 r. liczba gości z Polski wzrosła w Azerbejdżanie aż o 32 proc. Azerbaijan Tourist Board – państwowa izba wspierająca rozwój branży turystycznej tego kraju – chce podwoić liczbę przybywających turystów. W 2020 r., dzięki uproszczeniu procedury uzyskiwania wizy elektronicznej dla posiadaczy polskich paszportów, a także licznym połączeniom lotniczym podróżnych z naszego kraju będzie jeszcze więcej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Azerbejdżan oferuje turystom różnorodne atrakcje niezależnie od pory roku (Stare Miasto i Ogniste Wieże w Baku / materiały prasowe) "Polska to dla nas jeden z kluczowych regionów, dlatego zaangażowaliśmy się w Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, gdzie chcemy przedstawić polskiej publiczności Azerbejdżan poprzez kampanię Przyjrzyj się z bliska, która pokazuje potencjał turystyczny, wypoczynkowy oraz biznesowy naszego kraju" – mówi Florian Sengstschmid, prezes Azerskiej Izby Turystyki. Związki Azerbejdżanu z Polską sięgają XIII i XVII w. Mało kto wie, że jedne z najpiękniejszych budynków Baku zawdzięcza słynnym polskim architektom. Muzeum Historii Azerbejdżanu i Akademia Nauk (na poniższym zdjęciu) zaprojektowane zostały przez Józefa Gosławskiego, a Pałac Muchtarowa przez Józefa Płoszkę. Azerbejdżańska Akademia Nauk / Shutterstock Podziel się "Nadchodzący rok będzie dla Azerbejdżanu bardzo ekscytujący. Nasze lotnisko jest teraz połączone z ponad 20 liniami lotniczymi i oferuje ok. 70 bezpośrednich lotów do różnych miejsc na całym świecie" – dodaje Sengstschmid. Azerbejdżan stanowi niezwykłe połączenie starożytności i nowoczesności. To kraj o bogatej historii obejmującej aż pięć tysiącleci – znajdują się tu obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO, np. Malowidła naskalne w Qobustanie, a kultura ewoluowała pod wpływem podróżnych pokonujących Jedwabny Szlak. Mauzoleum Diri Baba / materiały prasowe Podziel się Azerbejdżan oferuje turystom różnorodne atrakcje niezależnie od pory roku. W kraju, gdzie występuje 9 stref klimatycznych, każdy może znaleźć coś dla siebie w każdym miesiącu roku. Podróżnych spragnionych zróżnicowanych, pięknych krajobrazów witają tu zarówno zielone, jak i śnieżnobiałe góry, a także plaże oraz lasy. Dzięki bogatym złożom mineralnym Azerbejdżan cieszy się rosnącą popularnością jako kraj zdrowia i dobrego samopoczucia, oferujący światowej klasy spa, tradycyjne łaźnie parowe i kąpiele błotne. Wyjątkowe położenie geograficzne pozwoliło rozwinąć się znakomitej kuchni, która łączy w sobie wpływy bliskowschodnie, tureckie, europejskie i azjatyckie. Azerbejdżan jest też jedną ze światowych kolebek uprawy winorośli. Można tu znaleźć liczne winnice i producentów win, którzy oferują unikalne dla regionu wino z granatu. Khinalug, Azerbejdżan / Shutterstock Podziel się Góry Azerbejdżanu zamieniają się w biały zimowy raj dla narciarzy już w grudniu, oferując przyjazne warunki budżetowe, zarówno entuzjastom sportów zimowych, jak i tym, którzy szukają odpoczynku i relaksu. Dzięki wysokiej klasy hotelom położonym na ośnieżonych szczytach, spa, restauracjom i niekończącej się liście ekscytujących zajęć sportowych i rekreacyjnych, goście mogą cieszyć się rześkim powietrzem, oszałamiającymi trasami i pięknymi zaśnieżonymi krajobrazami, zaledwie trzy godziny od centrum Baku. Jako przystępny cenowo kierunek podróży stolica Azerbejdżanu - Baku - oferuje miłośnikom zakupów i luksusowych marek najlepsze sklepy i atrakcyjne wyprzedaże. Turystom poszukującym autentycznego kontaktu z miejscowymi tradycjami spodobają się bazary. Oprócz lokalnej muzyki azerskiej Baku może się poszczycić dynamiczną sceną jazzową, a ścieżkę dźwiękową nocnego życia zapewniają DJ-e przyjeżdżający tu z całego świata. Pałac Szachów Szyrwanu w Azerbejdżanie / materiały prasowe Podziel się Azerbejdżan to doskonałe i bezpieczne miejsce również na rodzinne wycieczki. Odbywają się tu prestiżowe imprezy sportowe, takie jak Formula 1 Azerbaijan Grand Prix czy finał Ligi Europy UEFA, a także doroczne festiwale kulinarne i muzyczne. Na gości czekają zarówno luksusowe hotele, przytulne pensjonaty oraz spektakularne krajobrazy z letnią przyrodą i ośnieżonymi stokami dla narciarzy. "Wizę elektroniczną Polacy mogą uzyskać przez Internet wykonując trzy bardzo łatwe kroki, nawet na urządzeniu mobilnym. Dlatego tym bardziej zachęcamy polskich turystów do poznawania Azerbejdżanu i odkrywania wyjątkowego potencjału tego kraju" - dodaje Florian Sengstschmid, prezes Azerskiej Izby Turystyki. Siedziba rządu Azerbejdżanu / Shutterstock Podziel się Polska ma obecnie kilka połączeń lotniczych z Azerbejdżanem oferowanych m.in. przez Azerbaijan Airlines, PLL LOT, Ukraine International Airlines, Turkish Airlines czy Emirates. Atrakcje w roku 2020 Imprezy sportowe:

Już piąty rok z rzędu ulice Baku zmienią się w światowej klasy tor Formuły 1. Azerbejdżan ponownie będzie też jednym z kilku krajów goszczących Euro 2020. Z okazji 60. rocznicy turnieju gospodarzami meczów będzie 12 europejskich miast, a nie jak dotychczas, tylko jeden kraj. W czerwcu 2020 r. Baku będzie gospodarzem meczów Grupy A oraz jednego z ćwierćfinałów. Wyścig samochodowy Formuła 1 / Shutterstock Podziel się Renesans winnych szlaków:

Azerbejdżan jest jedną z kolebek uprawy winorośli na świecie. W winnicach u podnóży Kaukazu winogrona chłoną słońce i produkują roczniki, które zaskakują i zachwycają enologów. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił w tym kraju gwałtowny rozwój przemysłu winiarskiego. Zainwestowano tu pokaźne środki w najwyższej klasy technologie, a producenci odważnie eksperymentują ze słynnymi światowymi odmianami winogron oraz ich wieloma lokalnymi odpowiednikami. Turyści mogą zwiedzić kilka słynnych producentów win, a także wziąć udział w wycieczkach i festiwalach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem azerbaijanwine.com. Wina z Azerbejdżanu / Shutterstock Podziel się Dla miłośników przyrody:

W Azerbejdżanie występuje ponad 400 gatunków ptaków. Aby zachęcić miłośników ornitologii do odwiedzania kraju, ATB opracowuje przewodniki i programy, z których zwiedzający dowiedzą się więcej o życiu lokalnego ptactwa w najważniejszych parkach narodowych: Absheron, Shirvan, Gizilahaj i innych. Turystyka golfowa:

ATB dołączyła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Wycieczek Golfowych (IAGTO), aby promować i umacniać pozycję Azerbejdżanu jako nowego kierunku podróży dla miłośników golfa. W Azerbejdżanie działają dwa zgodne z międzynarodowymi standardami 18-dołkowe pola golfowe. Znajduje się tu luksusowy, 68 hektarowy Dreamland Golf Club znajdujący się 40 minut od centrum Baku oraz National Golf Club położony wśród bujnej zieleni lasów wokół Quba Palace Hotel. Więcej informacji o ofercie golfowej można znaleźć pod adresem www.golfazerbaijan.com Wulkan błotny Azerbejdżanu / materiały prasowe Podziel się Inwestycje i rozwój:

Chcąc pobudzić ruch turystyczny także poza Baku, ATB planuje otworzyć nowe centra turystyczne, w tym w pobliżu wulkanów błotnych na przedmieściach Baku. Ponadto Zespół ds. Rozwoju Regionalnego będzie finalizować w styczniu 2020 r. plany powołania dwóch nowych organizacji marketingu turystyki w głównych regionach turystycznych Ganja i Lankaran. Więcej informacji o Azerbejdżanie można znaleźć pod adresem azerbaijan.travel