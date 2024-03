Bagaż podręczny bez tajemnic. Oto, co może się w nim znaleźć

Czym jest bagaż podręczny? Jak powinien wyglądać?

Bagaż podręczny to nic innego jak bagaż, który zabierzemy ze sobą na pokład samolotu. Będzie nam więc towarzyszył od wyjścia z domu aż do chwili, kiedy dotrzemy do celu podróży. Bagaż podręczny z zasady powinien mieścić potrzebne w czasie lotu przedmioty i akcesoria. Może to być plecak, torba podróżna lub mniejsza walizka. Przed pakowaniem warto sprawdzić na stronie linii lotniczej dopuszczalne wymiary i limity wagowe dla bagażu podręcznego.