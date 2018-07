Bagaż podręczny – wymiary, waga i zawartość

Podróże lotnicze stały się codziennością wielu Polaków. Jeśli wybierasz się w podróż jedynie z bagażem podręcznym sprawdź koniecznie, jakie są jego maksymalne wymiary oraz waga, a także co możesz wnieść na pokład.

Bagaż podręczny WizzAir

Węgierskie linie lotnicze to jeden z najpopularniejszych przewoźników w Europie. Bagaż podręczny o wymiarach nie większych niż 55 x 40 x 23cm i wadze maksymalnej 10 kg można przewozić bezpłatnie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na pokładzie istnieje szansa, że tuż przed wejściem do samolotu walizka zostanie zabrana do luku bagażowego. Jedynie klienci z wykupioną usługą Wizz Priority mają gwarancję zabrania jej ze sobą. Podróżni z tą usługą mają prawo do przewozu dodatkowej torebki, plecaka lub laptopa o wymiarach 40 x 30 x 18cm. Odbiór bagażu odbywa się tuż po wylądowaniu. Do kabiny można zabrać koc lub płaszcz, lekturę na czas podróży oraz telefon komórkowy. Pasażerowie podróżujący z dzieckiem do 2 lat mogą dodatkowo zabrać posiłek ma czas lotu oraz wózek lub spacerówkę. Klienci niepełnosprawni mogą mieć przy sobie kule. Na pokład należy zabrać dokumenty, oraz wszelkie baterie i powerbanki, ponieważ przewożenie ich w luku bagażowym jest zabronione.