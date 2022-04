Turkusowa woda i wyjątkowy mikroklimat. To miejsce od lat przyciąga Polaków

Miejsce wyjątkowo bogate w atrakcje to Keszthely. Znajduje się tam neobarokowy pałac z 1745 roku, który należał do rodu Festetics. Spośród 101 jego pomieszczeń największą uwagę zwraca biblioteka, w której półki z książkami mają ponad 8 m wysokości. Poza tym działają tam liczne muzea, m.in. Muzeum Balatonu, Muzeum Marcepanu czy Muzeum Radia i Telewizji. Co więcej, jednym z ciekawszych zabytków Keszthely jest pochodzący z około 1390 roku gotycki kościół będący najstarszym budynkiem w mieście.