Bali. Rosyjska influencerka w ogniu krytyki. Pozowała nago na słoniu

Rosjanka po fali krytyki usunęła wideo

Wszystko przez kontrowersyjny filmik, który udostępniła na swoim profilu na Instagramie, obserwowanym przez ponad pół miliona osób. Rosjanka dolała oliwy do ognia mało przemyślanym opisem, którym był okraszony post: "Kochać naturę to ludzka natura". Był, ponieważ modelka usunęła ze swojego konta kompromitujące wideo. Jednak w sieci nic nie ginie i udało się zachować zrzuty ekranu.

Źródło: Facebook , Fot: The Sun

Jakie komentarze pojawiły się pod postem? "Biedny słoń. Nie wstyd ci, że leżysz na nim nago? To zagrożone wyginięciem zwierzę, na którym bezczelnie zarabiasz" – napisał jeden z (prawdopodobnie już byłych) fanów pod filmikiem, zanim został usunięty. "Za to, co zrobiłaś, powinnaś zostać ukarana grzywną i skazana na prace społeczne" – skomentowała inna osoba.