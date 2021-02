Rozbitkowie na Bahamach. Dwóch mężczyzn i kobieta utknęli na bezludnej wyspie

Cała trójka, wychudzona i wycieńczona, trafiła od razu do Centrum Medycznego Lower Keys. Podczas rozmowy ze stróżami prawa przekazali, że ich łódź się wywróciła w pobliżu wyspy Anguilla Cay, do której zdołali dopłynąć o własnych siłach.

Kubańczykami zajął się urząd imigracyjny

Rozbitkowie nie odnieśli żadnych ran. Po spędzeniu kilku dni w klinice i dojściu do siebie, zostali przeniesieni przez pracowników U.S. Immigration & Customs Enforcement do zamkniętego ośrodka imigracyjnego w mieście Pompano Beach na Florydzie. Spędzą tam czas do momentu zakończenia całego dochodzenia.