Turysta spadł z pomnika ofiar Holocaustu. Został poważnie ranny

Po upadku z pomnika w Berlinie trafił do szpitala

Niestety, w wyniku upadku z takiej wysokości Włoch został poważnie ranny. Straż pożarną zaalarmowano ok. godz. 0.40 w niedzielę 14 listopada. Na miejsce wypadku przyjechały wozy strażackie, karetka pogotowia, lekarz pogotowia i starszy lekarz dyżurny. Poszkodowanemu mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia i przetransportowano go do szpitala.