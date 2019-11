Białe szaleństwo na stokach, relaks i muzyczny Sylwester w Czarnym Potoku

Narciarskie szaleństwo na Jaworzynie Krynickiej i sylwestrowe szaleństwo w położonym u jej stóp Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference – to nowa tradycja wielu narciarzy i turystów. To gwarancja fantastycznej zabawy, niezapomnianych wrażeń i wyjątkowej atmosfery.

W górach Beskidu Sądeckiego pierwszy śnieg pojawił się w tym roku już we wrześniu. Co prawda tylko na wysokości ponad tysiąca metrów i szybko stopniał, ale jak mawiają starzy górale, jest zapowiedzią szybkiego nadejścia zimy. Wiadomo więc, że na Jaworzynę Krynicką, gdzie panują doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych, zjadą miłośnicy narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardu. Na górę, gdzie wytyczonych jest osiem tras zjazdowych o łącznej długości ponad 8 km, można wjechać koleją gondolową, krzesełkową i wyciągiem orczykowym. Na jednej z tras znajduje się duży snowpark i 400 metrowa trasa slalomowa z pomiarem czasu. Ale to nie koniec atrakcji…

U podnóża góry, w wyjątkowym resorcie hotelowym Czarny Potok Resort & SPA, turyści mogą liczyć nie tylko na chwilę wytchnienia, ale też dobrą zabawę. Bo właśnie tu odbywa się najbardziej muzyczny Sylwester w polskich górach. W tym roku do tańca zagra góralska Kapela Baciary a Duet we Dwoje sprawi, że goście przeniosą się na największe dyskoteki świata. Wino i piwo poleje się strumieniem, będzie pokaz sztucznych ogni a czas wartko popłynie do rana. W Nowy Rok goście usłyszą jeszcze koncert znakomitego wokalisty Sławka Uniatowskiego.

Jednak magia świąt, wyczarowywana w Hotelu Czarny Potok Resort&SPA na tym się nie kończy. W pokojach, z dostępem do Wi-Fi, są komfortowe łóżka, minibarek, zestaw kawowy, a także zapraszające do wypoczynku: miękki szlafrok, kapcie i … górskie widoki za oknem. Szlafrok jest potrzebny, bo zgodnie z łacińską sentencją, od której pochodzi słowo SPA - sanus per aquam, czyli zdrowie przez wodę, goście poddają się tu dobroczynnemu działaniu wody w wyjątkowym basenie rekreacyjnym lub wannie solankowej czy jacuzzi. Spragnieni relaksu, odprężenia, podniesienia odporności i zadbania o piękno, udają się do ekskluzywnej strefy Aqua & Wellness z Łaźniami Beskidzkimi (sauną suchą, górską ziołową i parowo-błotną) i Łaźniami Zdrojowymi (sauną suchą i łaźnią parową aromatyczną). W gabinetach jest do wyboru kilkadziesiąt wyjątkowych zabiegów, masaży, kąpieli; rytuałów, które przynoszą ulgę zmęczonym mięśniom, wyciszają, koją zmysły, przywracają skórze odżywienie, nawilżenie, naturalne piękno…

Wypoczynek i regenerację można zacząć od poddania się masażom, od leczniczych i relaksacyjnych po orientalne, jak indyjski rytuał z Bengalor albo z Wysp Polinezyjskich, zwany „remedium starożytnych” a następnie zabiegom, podczas których wykorzystywane są kosmetyki nawiązujące do dobroczynności płynącej z natury: CARITA, SOTHYS, YONELLE, CINQ MONDES, SKINCEUTICALS, ORGANIQUE i GEHWOL. W menu SPA są tak zmysłowe zabiegi jak rytuał Kleopatry z kąpielą mleczną, rytuał czekoladowy czy z 24 karatowym złotem, a także peelingi, masaże wyszczuplające, pielęgnacyjne, liftingujące, likwidujące zmarszczki i ekspresowe metamorfozy. Są też kąpiele w algach, soli morskiej i borowinie. Jest strefa dla pań, panów i dla najmłodszych.

W Czarnym Potoku każdy znajdzie rozrywkę dla siebie. Jest nowoczesna bezpłatna kręgielnia z czterema torami bowlingowymi, studio cardio, stół do ping-ponga, piłkarzyki, Kids Club z całodziennymi animacjami i profesjonalny Gaming Room z VR. W pobliżu hotelu jest przedszkole narciarskie, lodowisko…

A o to, by zaspokoić kulinarne upodobania gości zadbają znakomici kucharze. Dań kuchni polskiej, europejskiej czy międzynarodowej można skosztować w restauracji Jan Kiepura, Chopin lub Włoskiej. Na wieczór wigilijny i sylwestrową kolację szef kuchni przygotuje specjalne menu.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i ferii zimowych na gości Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference czekają specjalne atrakcje: smaczne i obfite śniadania i obiadokolacje z alkoholem gratis, odwiedziny Świętego Mikołaja z prezentami dla dzieci, koncerty wspomnianego już artysty Sławka Uniatowskiego w Nowy Rok i Macieja Miecznikowskiego podczas świąt . A ponadto udogodnienia dla narciarzy - transport Ski Busem na Jaworzynę i przechowanie sprzętu w profesjonalnej narciarni, a po nartach znakomita zabawa Apres Ski w Chacie Góralskiej przy dźwiękach góralskiej muzyki na żywo.

Spośród tysiąca chwil spędzonych w górach, te w okresie świątecznym w Hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju zostaną w pamięci na długo.