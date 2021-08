Bieg po zdrowe środowisko. 12. Festiwal Biegowy wolny od plastiku

Uczestnicy, którzy dobiegną do mety wszystkich najważniejszych konkurencji 12. Festiwalu Biegowego, otrzymają pamiątkowe medale, inspirowane kulturą i tradycją Sądecczyzny. W tym roku ich kształt nawiązuje do serca, co ma podkreślać nową lokalizację imprezy. Piwniczna-Zdrój nazywana jest sercem Beskidu Sądeckiego.