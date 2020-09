Bieszczady. Turystyczny hit, który przyciąga jak magnes

Wyjazd w Bieszczady to podróż do innego świata, o którym wielu nie ma pojęcia. Trudno się zatem dziwić, że tak dużo osób zakochuje się w tym miejscu i regularnie wraca, inni decydują się na bardziej radykalny krok, przenosząc się tam na stałe. dzika przyroda na wyciągnięcie ręki i niesamowity spokój działają jak magnes.

Magiczne Bieszczady

Najpopularniejsze miejscowości w Bieszczadach

Co ciekawe, w roku 2020 zainteresowanie tymi lokalizacjami wzrosło prawie trzykrotnie. Turyści interesowali się pobytami w terminie od maja do sierpnia, podczas gdy rok temu pytali tylko o dwa miesiące wakacji. Jest to oczywiście "zasługa" sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, który zmienił podróżnicze preferencje.