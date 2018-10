Bilet na PKP w formie elektronicznej. Gdy podróżujesz za granicę to zbyt mało

Para kupiła przez internet dwa bilety na pociąg PKP Intercity. Dziewczyna i chłopak wsiedli do pociągu relacji Poznań–Berlin spokojni o bezstresową podróż. Jakie było ich zdziwienie, gdy konduktor zażyczył biletu w formie tradycyjnej i skasował dodatkową opłatę w kwocie 44 euro (prawie 200 zł).

Jesteśmy przyzwyczajeni, że gdy kupujemy bilety w formie elektronicznej, podczas kontroli wystarczy pokazać konduktorowi specjalny kod na telefonie. Okazuje się, że są sytuacje, gdy jest to niewystarczające i należy okazać również bilet w formie tradycyjnej.

Do redakcji gazety.pl napisała czytelniczka, która opisała nietypową sytuację. Razem ze swoim chłopakiem podróżowała pociągiem PKP Intercity na trasie Poznań – Berlin . Podczas kontroli polski konduktor zażyczył sobie papierowej wersji biletu, twierdząc, że na połączenie międzynarodowe trzeba drukować bilety. Po krótkiej wymianie zdań pozwolił im jechać dalej, ostrzegając, że mogą być problemy. I tak też się stało. Pracownik niemieckich kolei zażądał dopłaty w kwocie 44 euro (prawie 200 zł) za dwie osoby, więcej niż koszt zakupionych wcześniej biletów (32 euro, czyli ok. 1409 zł).

Historia czytelniczki może posłużyć za przestrogę, bo informacja o tym, że wybierając się w podróż pociągiem na trasy międzynarodowe, nie wystarczy bilet w formie elektronicznej i należy go wydrukować - jest czytelna i widoczna. Podawana jest ona zarówno w treści wiadomości e-maili, które są przesyłane przez przewoźnika po zakupie biletu, jak i na stronie PKP Intercity po zalogowaniu się na swoje konto (informacja widnieje pod listą kupionych biletów).

Warto zapamiętać, że wydrukowany bilet należy posiadać w połączeniach międzynarodowych, w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia. W pozostałych przypadkach bilet w wersji elektronicznej w zupełności wystarczy.

Nie jest to "widzimisię" kontrolera, ale jak czytamy na stronie Urzędu Transportu Kolejowego "podróżny, który jedzie za granicę i nie ma wydruku biletu, może być potraktowany jak pasażer na gapę". Dotyczy to również tych pasażerów, którzy wykupili miejscówki w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.