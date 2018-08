Dubaj. Totalny zawrót głowy i totalna liczba turystów

Swoją innowacyjnością zachwyca obieżyświatów z najdalszych zakątków globu. Wbrew pozorom to największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich największe wpływy nie osiąga z ropy naftowej, a z turystyki.

Potwierdzają to statystyki, które pokazują, że z roku na rok, coraz więcej osób postanawia odwiedzić to jedyne w swoim rodzaju miejsce.

Ponad 8 mln turystów i to tylko w ciągu pół roku

Jak podaje dubajski Departament Turystyki, Marketingu i Handlu (Dubai Tourism) w ciągu pierwszego półrocza 2018 r. Dubaj odwiedziło aż 8,10 mln osób. Wraz ze zwiększeniem liczby przyjezdnych odnotowano również wzrost wartości branży turystycznej, która na koniec 2017 r. osiągnęła zawrotny poziom 109 mld dirham (AED), czyli ok. 109 mld zł.

Jednak ambicje władz Dubaju są znacznie większe. Do 2020 r. chcą, a nawet muszą, osiągnąć poziom 20 mln odwiedzających rocznie. Taką strategię turystyki zatwierdzono w maju 2013 r. I, o ile 5 lat temu, można było mieć wątpliwości, co do realnych szans na osiągnięcie takiego celu, o tyle dziś realizacja zamierzeń Dubai Tourism jest w „zasięgu ręki”.