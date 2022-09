Bon turystyczny wciąż niewykorzystany? Jego ważność znów została przedłużona

Z ostatnich wypowiedzi Andrzeja Guta-Mostowego wynika, że do tej pory z przeznaczonej na program kwoty 4 mld zł, jedna czwarta - czyli ok. 1 mld zł - nie trafiła jeszcze do przedsiębiorców turystycznych. Choć aktywowano ponad 80 proc. bonów o łącznej wartości 3,8 mld zł, to większość nie została w pełni wykorzystana, m.in. z powodu pandemii.