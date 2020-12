Boże Narodzenie w Nowym Jorku. Smutek i jedno przesłanie - "believe"

Świąteczny Nowy Jork

Kolejny przystanek - gorąca czekolada i zakupy w świątecznej wiosce w Bryant Park, gdzie można było zrobić zdjęcie z Mikołajem. Po drodze mijało się wózki sprzedawców pieczonych kasztanów oraz kwestujących na rzecz Armii Zbawienia, którzy dźwiękiem dzwonków zachęcają do wrzucenia datków do czerwonych kociołków. Ale to już przeszłość.

Nowy Jork w święta 2020

Nowojorska kreatywność i nadzieja

Firmowe christmas party odbywają się online, tak jak domowe pidżama party (w USA rodzinne przebieranie się w pasujące do siebie pidżamy ze świątecznymi motywami to popularny zwyczaj). Internetowe poradniki podpowiadają, jak zorganizować bezpieczne bożonarodzeniowe spotkanie w realu: na świątecznym stole nie może zabraknąć jednorazowych naczyń, zapasu maseczek i żeli antybakteryjnych. Należy zrezygnować z powitalnych uścisków, a płaszcze i torebki gości trzymać osobno, a nie na jednym wspólnym wieszaku czy krześle.

Ja po świąteczną atmosferę pojechałam dalej niż zwykle, do Dyker Heights na Brooklynie. Mieszkańcy jak co roku udekorowali swoje domy z rozmachem - po zmroku cała okolica przypomina świąteczny park rozrywki, na rogach ulic parkują foodtrucki z lodami i goframi. Najpiękniej przybrane światełkami domy należą do Włochów - to właśnie oni najbardziej kochają Boże Narodzenie i celebrują je, nie szczędząc na rachunki za prąd.