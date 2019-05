Bramy do piekła. Podano dokładne lokalizacje na ziemi

Jest kilka miejsc na ziemi, które wielu uważa za wrota do piekieł. Często znajdują się one w regionach o niezwykłej aktywności geologicznej, zwłaszcza wulkanicznych, a czasem w jeziorach, jaskiniach lub górach.

Legendy o bramach piekielnych mają swój początek w starożytności. Grecy i Rzymianie opowiadali historie śmiertelników, którzy weszli lub zostali uprowadzeni do podziemnego świata właśnie przez takie bramy. Eneasz odwiedził podziemia, wchodząc do jaskini na skraju jeziora Avernus nad Zatoką Neapolitańską. Herkules również.

Pośrodku Forum Romanum znajduje się kolejne wejście, Lacus Curtius, gdzie według legendy rzymski żołnierz o imieniu Curtius odważnie wjechał swoim koniem do wejścia, starając się go zniszczyć. Zarówno on, jak i jego koń zginęli.