Brazylia – co warto wiedzieć o tym kraju? Czego nie można pominąć, zwiedzając Brazylię?

Brazylia to największy kraj Ameryki Południowej położony nad Oceanem Atlantyckim. Jest krajem niezwykle zróżnicowanym i pełnym kontrastów. Przyciąga turystów za sprawą dziewiczej przyrody, mnogości zabytków i gościnności, chociaż jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych krajów świata. Co koniecznie trzeba wiedzieć o Brazylii? Jakie miejsca odwiedzić w tym państwie?

Brazylia – co musisz wiedzieć o tym kraju?

Wybierając się na wakacje do Brazylii warto znać kilka podstawowych faktów na temat tego kraju:

· Stolicą Brazylii jest Brasilia, chociaż nie jest to największe miasto w kraju. Największym miastem Brazylii jest Sao Paulo, a inne duże, znaczące miasta to między innymi Rio de Janeiro, Porto Alegre oraz Salvador,

· Obowiązującym językiem urzędowym jest portugalski, jednak język brzmi inaczej niż ten używany w Portugalii,

· Flaga Brazylii jest prostokątna, przedstawia żółty romb z niebieską kulą z gwiazdami na zielonym tle,

· Waluta tego kraju to real brazylijski,

· Powierzchnia Brazylii to ponad 8,5 miliona km kwadratowych. Oznacza to, że kraj ten jest największym krajem Ameryki Południowej, piątym co do wielkości krajem świata i jest aż 27 razy większy od Polski,

· W 2018 roku w Brazylii mieszkało około 211 000 000 osób, populacja tego kraju wciąż dynamicznie się zwiększa.

Brazylia – co warto zobaczyć?

Sposobów na spędzenie czasu w Brazylii jest naprawdę wiele, ponieważ kraj ten jest ogromny i bardzo zróżnicowany. Coś dla siebie znajdą tam zarówno zwolennicy spędzania wczasów na zwiedzaniu zabytków, miłośnicy natury, a także osoby chcące przeżyć niezapomniane przygody czy bawić się do rana. Brazylia przyciąga przede wszystkim niebiańskimi plażami i żywiołową zabawą podczas karnawału w Rio, ale kraj ten ma do zaoferowania znacznie więcej:

· Amazonia – to raj dla miłośników dzikiej przyrody i dziewiczych obszarów, na których niełatwo spotkać drugiego człowieka. Większość tego terenu stanowią deszczowe lasy. Co ciekawe, w Amazonii do dzisiaj żyją plemiona, które nie miały nigdy kontaktu z cywilizacją.

· Mokradła Pantanal - rozciągają się na obszarze około 200 000 km. Można na nich zobaczyć egzotyczne zwierzęta, takie jak kapibary, piranie czy kajmany. Na obszarze mokradeł położone są największe wodospady na świecie, czyli wodospady Iquacu. Mają one około 80 m wysokości, a cały kompleks składa się ze 175 mniejszych wodospadów.

· Rio de Janeiro – jest najbardziej znanym miastem Brazylii, a wszystko ze względu na coroczny karnawał, który odbywa się w tym mieście. Miasto można odwiedzić również poza okresem karnawału, ponieważ znajduje się w nim wiele zabytków, piękne plaże oraz słynna figura Chrystusa Odkupiciela.

· Piękne miasta - oprócz Rio de Janeiro w Brazylii warto zwiedzić także inne miasta, między innymi Recife znane z dużej ilości mostów, kolonialnych dzielnic oraz plaż, które są doskonałe do nurkowania. Będąc w okolicy, koniecznie należy zwiedzić miasto Olinda, w którym zobaczyć można wiele zabytków brazylijskiego gotyku.

Te atrakcje to jedynie niewielki odsetek tego, co można zobaczyć w Brazylii. Wiele osób, które raz odwiedziły ten kraj, chcą do niego wracać, aby odkrywać co raz to inne miejsca.

Brazylia – ciekawostki

Poza faktami o Brazylii, które należy znać wybierając się do tego kraju, warto zwrócić uwagę również na ciekawostki dotyczące geografii, kultury i obyczajów tego kraju.

1. Najwyższy szczyt Brazylii to Pico da Neblina. Góra ma 2994 metry wysokości, a po raz pierwszy wejście na nią odnotowano w 1965 roku,

2. Najdłuższą rzeką płynącą przez Brazylię jest Amazonka,

3. Narodowym sportem jest w Brazylii piłka nożna. Brazylijczycy kochają zarówno kibicować, jak i grać w tę grę,

4. Słabą stroną Brazylijczyków jest punktualność. Umawiając się na spotkanie należy liczyć się z tym, że osoba, z którą chcemy się spotkać może się spóźnić...i to zdecydowanie dłużej niż nasz ‘studencki kwadrans’,

5. Brazylia przez długi czas była zależna od Portugalii, niepodległość ogłosiła w 1822 roku, została ona uznana trzy lata później,

6. Liczebność Polonii w Brazylii wynosi około 1,9 miliona osób,

7. Brazylia jest znana z produkcji kawy, głównie gatunków arabica oraz robusta. Wiele osób uważa, że to właśnie stamtąd pochodzi najlepsza kawa,

8. Jazda samochodem po małym piwie czy drinku jest w Brazylii niedopuszczalna, trzeba mieć 0,0 promila alkoholu w wydychanym powietrzu,

9. W 2006 roku w stolicy Brazylii została wprowadzona ustawa zakazująca umieszczanie na murach oraz ścianach budynków reklam, dzięki czemu miasto zdecydowanie zyskało na wizerunku,

10. Udział w wyborach jest w Brazylii obowiązkowy dla wszystkich obywateli, którzy są pełnoletni,

11. W Brazylii jako w pierwszym kraju zakazano działalności solariów ze względu na negatywne skutki zdrowotne.

