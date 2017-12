Nowy hit egzotyki. Odwiedź zachwycające Rio de Janeiro

Jednym z ważniejszych turystycznych wydarzeń ostatnich miesięcy było uruchomienie przez LOT bezpośrednich lotów czarterowych do Rio de Janeiro. Brazylia w oka mgnieniu stała się nowym hitem egzotyki tegorocznego sezonu zimowego w biurach podróży. Sprawdziliśmy, co czeka na miejscu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wzgórze Corcovado ze słynną figurą Chrystusa to jeden z symboli Rio de Janeiro (Shutterstock.com)

Inauguracja nowego połączenia do Brazylii odbyła się na początku listopada br. Pokonanie prawie 11 tys. km z Warszawy do Rio de Janeiro na pokładzie samolotu Boeing 787 Dreamliner trwa 13 godz. i 10 minut. Ale nikt nie narzeka, przecież na miejscu czeka skąpane w słońcu boskie, skąpane w słońcu Rio.

Rio – metropolia z niepowtarzalnym klimatem

Rio de Janeiro to drugie co do wielkości miasto Brazylii – mieszka tu ok. 6,5 mln ludzi. Zalicza się także do najnowocześniejszych metropolii na świecie. Mimo to próżno tu szukać atmosfery wielkiego miasta, pełnego anonimowych i wiecznie spieszących się pracowników korporacji. Rio kusi niesamowitym klimatem, wszechobecnym luzem i gorącą sambą. Na ulicach zobaczymy uśmiechniętych Brazylijczyków w kultowych havaianasach.

Rio zachwyca wspaniałym położeniem wśród wzgórz. Do najsłynniejszych należy Corcovado ze słynną figurą Chrystusa. To punkt obowiązkowy podczas każdej wycieczki, więc najczęściej do zrobienia sobie zdjęcia z pomnikiem ustawia się długa kolejka turystów. Najlepiej przyjechać tu z samego rana – o godz. 8 jest tu jeszcze pusto. Nie można ominąć Głowy Cukru, czyli wzgórza Pao de Acucar. Co ciekawe, tylko w Polsce nazywa się je Głową. Nazwa po portugalsku nawiązuje do słodkiej chałki. Tak czy inaczej, jest to wspaniały punkt widokowy. Roztacza się stąd zapierająca dech panorama miasta z malowniczą zatoką Botafogo. Listę trzech symboli Rio uzupełnia tutejsza katedra, która szokuje nietypowym wyglądem. Ma kształt... stożka o wysokości 80 m. Oryginalna świątynia może pomieścić aż 20 tys. wiernych.

Shutterstock.com Podziel się

Do Rio przyciągają turystów zjawiskowe plaże, na czele ze słynną Copacabaną. Rzeczywiście robi wrażenie. Jest bardzo szeroka i oferuje mnóstwo aktywności – można tu zagrać w wiele gier zespołowych, także w popularne skrzyżowanie piłki nożnej z siatkówką. - Copacabana jest popularna wśród turystów, młodzi Brazylijczycy częściej wybierają jednak Ipanemę - zdradza Klaudyna Mortka z Wakacje.pl, która niedawno wróciła z Rio. - Na plażach widać panujący w Brazylii kult ciała.

Pierwszym skojarzeniem z Rio są dla wielu osób fawele (dzielnice nędzy). Rozpalają wyobraźnię, powodują dreszczyk emocji i przyciągają turystów, którzy chcą zobaczyć je na własne oczy. Od lat przewodnicy zabierają tam grupy, jednak samemu lepiej się tam nie zapuszczać.

Shutterstock.com Podziel się

– W Rio jest 700 faweli. Największą nie tylko w Rio, ale w całej Brazylii jest Rocinha. Wbrew pozorom to wcale nie są slumsy. To po prostu zamknięte enklawy. Jednak należy pamiętać, że zarządzają nimi gangi. Przedsmakiem faweli będą słynne schody ceramiczne, z których przywieziemy przepiękne zdjęcia i poczujemy ten klimat, chociażby w rozmowie z ulicznymi sprzedawcami – mówi Klaudyna Mortka.

Rio de Janeiro to oczywiście także samba. Kojarzymy ją głównie ze słynnym karnawałem, ale prawda jest taka, że gorący taniec to codzienność mieszkańców Rio. W tutejszych knajpach życie nocne trwa do białego rana. Leje się alkohol, przede wszystkim caipirinha, gra muzyka na żywo, a ludzie tańczą do upadłego. Wizyta w Rio w sezonie zimowym to okazja do zobaczenia prób szkół samby. Podczas karnawału w konkursie bierze udział 12 szkół. Wszystkie pochodzą z faweli. Każda z nich ma 1,5 godziny, żeby się zaprezentować na tzw. sambodromie.

Każdą szkołę reprezentuje 3,5 tys. osób! – Próby odbywają się na ulicach faweli już od listopada. Niesamowite jest to, że udział w tym widowisku biorą ludzie w różnym wieku. Na zdjęciach z karnawału widzimy zazwyczaj piękne, młode kobiety, tymczasem wśród uczestników są dosłownie wszyscy, w każdym wieku i każdej płci. Oglądanie pokazu jest wzruszające. Czuć, że ludzie żyją sambą. Grają, śpiewają, tańczą i widać, jak bardzo są szczęśliwi. Za nimi idą mieszkańcy faweli, dla których taka próba jest ważnym wydarzeniem – mówi Mortka.

Co zobaczyć poza Rio de Janeiro?

Rio to dopiero początek długiej listy atrakcji na terenie Brazylii. Koniecznie trzeba wybrać się nad wodospady Iguazu, położone na granicy Brazylii (20 proc.) i Argentyny (80 proc.). – Na Iguazu najlepiej przeznaczyć 2 dni, bo jednak najbardziej spektakularne widoki czekają po stronie argentyńskiej – radzi Klaudyna Mortka.

Shutterstock.com Podziel się

Atrakcja składa się z 275 kaskad, najsłynniejszą z nich jest Diabelska Gardziel, gdzie woda spada z wysokości 82 m. Dla turystów przygotowano tu kładki, dzięki którym można podejść blisko wody. – Robią ogromne wrażenie. Ogląda się je z różnych perspektyw, można podpłynąć łodzią albo podziwiać z helikoptera. Iguazu są tak spektakularne, że nie można ich z niczym porównać. To absolutny punkt obowiązkowy. W parku zobaczymy też niesamowite zwierzęta w naturalnym środowisku - małpy, tukany, ostronosy i motyle – dodaje Mortka. W Brazylii czekają na nas też malownicze miasteczka. Warto wybrać się do Buzios, modnego kurortu, nazywanego "Saint Tropez Brazylii". Został rozsławiony przez Brigitte Bardot. Dziś to ulubione miejsce na wypoczynek dla mieszkańców Rio. Kusi przede wszystkim pięknymi plażami. Dużo ciekawsze jest Paraty – miasteczko kolonialne o niezwykłym klimacie i zachwycającej architekturze. Znajdziemy tu brukowane uliczki, bielone domy i małe kościoły. Położone jest częściowo na wodzie, co dodaje niepowtarzalnego uroku. Na dodatek miasteczko otaczają góry.

Co zjeść w Brazylii?

Kuchnia brazylijska najczęściej bardzo smakuje Polakom. Wcale nie jest tak ostra, jak się o niej mówi. Dużo w niej mięsa, zdecydowanie więcej niż owoców morza. Oczywiście znajdziemy także zaskakujące połączenia. Z pewnością należy do nich zupa rybna z… bananem. Oryginalną przekąską, której warto spróbować na ulicy jest popcorn karmelowy, który sprzedaje się z kawałkami słoniny na wierzchu. Popularne są także salgados, nadziewane bułeczki. Zjemy tu oczywiście wszystkie egzotyczne owoce – marakuje, ananasy, mango czy papaje. Na ulicy kupimy świeżo wyciskane soki, często z dodatkiem acai. Brazylijczycy, podobnie jak Włosi, piją nałogowo kawę, herbaty właściwie wcale. –Jak zamówisz herbatę, Brazylijczyk pomyśli, że coś ci dolega. Możesz więc dostać np. rumianek – śmieje się Klaudyna Mortka. Jeśli chodzi o alkohol popularne jest piwo Antarctica oraz cachaca, wódka z trzciny cukrowej na bazie której przygotowuje się słynnego drinka caipirinhę.

Buzios, Brazylia / Shutterstock Podziel się

Transport na terenie Brazylii

Na miejscu lepiej nie rozważać wypożyczenia samochodu. Brazylijczycy to szaleni kierowcy - są nieprzewidywalni, jeżdżą, jak chcą. Dlatego często dochodzi do wypadków z udziałem turystów. Podstawowym środkiem transportu powinny być autobusy i samoloty. Np. z Rio nad wodospady Iguazu leci się lotem wewnętrznym bezpośrednim albo z przesiadką w Sao Paolo.

Brazylia z biurem podróży

W biurach podróży do wyboru mamy zarówno wczasy wypoczynkowe w Brazylii, jak i wycieczki objazdowe. Za 10-dniowe wakacje w grudniu, w hotelu 3-gwiazdkowym w Rio de Janeiro, ze śniadaniami i przelotem z Warszawy zapłacimy od 4664 zł. Wycieczka objazdowa "Egzotyka Light – Rio de Janeiro", w programie której jest 2-dniowe zwiedzanie Rio, a następnie wypoczynek, kosztuje od 5435 zł. Objazd "Zabawa trwa", podczas którego zwiedzimy Rio, Park Narodowy Iguazu, także od strony argentyńskiej, kolonialne miasteczko Paraty, kurort Buzios oraz wyspę Ilha Grande, zwaną Brazylijskimi Karaibami, kosztuje od 7785 zł.