Brutalny napad na polskich turystów. Jest nagranie

Polka podkreśla, że przyjeżdżając do Kolumbii, należy zachować zdrowy rozsądek, bo to nie jest Europa. - To inna kultura i standard życia, które niosą za sobą pewne konsekwencje. Jest tutaj takie powiedzenie – "no dar papaya", czyli nie stwarzaj okazji - podkreśla. - Gdy ktoś zapyta mnie, czy Medellin jest niebezpiecznie odpowiadam, że nie, pod warunkiem, że przestrzega się pewnych zasad. Na pewno nie należy więc samotnie chodzić po zmroku, ani też zapuszczać się w nieznane tereny. Te zasady dotyczą każdego miejsca na świecie - kończy.