Polka w Kolumbii. "Ta przygoda zaczęła się niepoprawnie"

Kolumbia to jedyny kraj w Ameryce Południowej, który ma dostęp zarówno do Pacyfiku, jak i do Morza Karaibskiego. To absolutny światowy lider pod względem liczby gatunków ptaków. Jest tutaj naprawdę bardzo wiele do zobaczenia. Ja szczególnie upodobałam sobie wybrzeże Morza Karaibskiego i tamtejsze Santa Marta, gdzie co roku świętuję urodziny. Na pewno warto wybrać się też do doliny Valle de Cocora, gdzie rosną najwyższe palmy na świecie. Jeśli ktoś lubi aktywny wypoczynek, to z kolei polecam trekking, np. w Envigado do wodospadu Chorro de las Campanas lub jazdę konno. Popularnym sposobem na spędzenie wolnego czasu w Kolumbii jest też tzw. finca, czyli domek letniskowy, który wynajmuje się na długie weekendy. Oczywiście warto też zwiedzić plantację kawy i zobaczyć, jak wygląda proces jej produkcji od samego ziarenka.