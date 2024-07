Burza o ceny toalet na plażach. "Ostra polityka"

"Nic mnie w Polsce bardziej nie wkurza niż właśnie płatne kible! Zwłaszcza na dworcach PKP. Przecież to jest najbardziej podstawowa potrzeba człowieka i jak można na tym zarabiać..." - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Jeszcze, żeby te toalety były zachowane w czystości. Byłam zmuszona skorzystać z takiej na urlopie i według mnie to jest jakiś dramat", "To, że nad morzem, czy w innych nie tylko turystycznych miejscach nie ma toalet publicznych, to jest dla mnie osobiście skandal".