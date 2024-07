Jeden z 7 cudów Polski. Przyciąga turystów, którzy nie zawsze potrafią się zachować

Przedłuż sobie trasę

Wielu turystów odwiedzających Szumy na Tanwi przedłuża sobie spacer, udając się do największego wodospadu na Roztoczu. Zlokalizowany jest on na rzece Jeleń i ma ok. 1,5 m wysokości oraz 9 m szerokości. Prowadzi do niego żółty szlak. Co ważne, z przejściem trasy wzdłuż szumów oraz wyprawą nad wodospad radzą sobie nawet dzieci. Całość zajmuje ok. 1,5-2 godziny bardzo spokojnego spaceru.